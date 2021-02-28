بايدن يرحب بمنح الضوء الأخضر للقاح "جونسون آند جونسون"

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة على استخدام لقاح ثالث ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، هو لقاح شركة "جونسون آند جونسون"، لكنه شدّد في المقابل على ضرورة مواصلة توخّي الحذر في وقتٍ أودت الجائحة بحياة أكثر من 500 ألف شخص في البلاد.

وقال بايدن في بيان "هذا خبر سارّ لجميع الأميركيين، وتطوّر مشجّع في جهودنا لإنهاء الأزمة"، مضيفاً "لكن لا يمكننا الآن أن نتخلّى عن الحذر، أو أن نعتبر أنّ النصر أمر محتوم".