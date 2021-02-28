زلزال قوي يضرب ألاسكا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجات على مقياس ريختر جنوب وسط ألاسكا في الساعة 59:9 صباحاً يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة تشارلوت أوبزرفر أن الزلزال، الذي كان مركزه على مسافة 8 أميال شمال غرب أنكوريج، وقع على عمق حوالي 26 ميلاً، وفقاً لمركز ألاسكا للزلازل.

وقال المركز إن زلزال السبت هو تابع للزلزال الذي بلغت قوته 1ر7 درجات والذي وقع في 30 نوفمبر 2018 وتسبب في أضرار في جميع أنحاء أنكوريج ومنطقة ماتانوسكا سوسيتنا.

ولم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث موجات مد "تسونامي"، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للتحذير من تسونامي.

وقالت وزارة النقل والمرافق العامة في ألاسكا عبر تويتر في حوالي الساعة 30:10 صباحاً أنه لم يكن لديها أي تقارير عن الأضرار في ذلك الوقت ولكنها ستجري "عمليات تفتيش بصرية لهياكل الجسور داخل منطقة الزلزال".