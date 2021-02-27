مقتل 350 «حوثياًً» في معارك بمأرب

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني، أمس، مقتل أكثر من 350 عنصراً من «الحوثيين» في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، خلال الساعات الماضية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان: «إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، خاضوا خلال الـ30 ساعة الماضية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهات صرواح والكسارة والمشجح، أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى».

وأضاف البيان: «أن المعارك خلفت كذلك خسائر أخرى للحوثيين في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 دوريات كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 دوريات حوثية، كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات». وأشار البيان إلى أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا «الحوثية» في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.