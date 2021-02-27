«الرئاسي الليبي» يبحث تأمين الجنوب وتوفير الخدمات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع عمداء بلديات الجنوب الليبي، سبل تعزيز الأمن الوطني، وذلك خلال أول زيارة للمجلس الجديد إلى مدينة سبها جنوب البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الجديد: «إن الزيارة تأتي للتواصل مع مكونات الجنوب من خبراء وعمداء بلديات بالمنطق الجنوبية، لبحث فرض سلطة القانون وتوفير الخدمات الأساسية، وتفعيل الاتفاقات الأمنية، بما يعزز الأمن الوطني جنوبي البلاد».

بدوره، أشاد عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب أحمد الشارف بالزيارة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للم الشمل وتوحيد الصفوف، داعياً إلى التركيز على ملف جائحة كورونا جنوب البلاد بتوفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الصحي، وضرورة العمل على إيجاد حل لتردي الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، فضلاً عن أهمية بحث تأمين الحدود الجنوبية لليبيا ومحاربة الجريمة المنظمة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وعن الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيلته الوزارية، كشف الشارف لـ«الاتحاد» عن أن تشكيل الحكومة لابد أن يتم وفق مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي التي توجت بإعلان القاهرة، مؤكداً ضرورة تقسيم الوزارات بالثلث على أقاليم برقة وطرابلس وفزان، منتقداً إقصاء رئيس الحكومة الجديدة لقبائل مؤثرة في جنوب ليبيا. وشدد على ضرورة وجود تمثيل عادل للقبائل المؤثرة جنوب البلاد، أسوة ببقية القبائل والمكونات الأخرى.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي: «إن زيارة المجلس الرئاسي إلى الجنوب يأتي في إطار التفاهمات التي تم التوافق عليها للوقوف على مشكلات واحتياجات الأهالي وسبل حلها، خصوصاً أن المنطقة تعاني من انعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية».

وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن السلطة الجديدة منذ انتخابها من ملتقى الحوار السياسي تقوم بتحركات مكثفة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خريطة الطريق والأزمات الكبرى، ومنها الوضع العسكري ومشكلات المواطنين الذين يعانون منها.

وأوضح أن الوضع السياسي الليبي متأزم، في ظل محاولات بعض النواب لابتزاز رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، وهو ما يعني إعادة تدوير الوجوه التي كانت جاثمة في السابق على صدور الليبيين، وتعزيز النعرات الجهوية والقبلية من خلال الدفع بأبناء قبائل بعينها وفرضها على رئيس الحكومة، على حد قوله.

سياسياً، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعضاء البرلمان لعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة سرت منتصف الأسبوع المقبل، حال أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تأمين الجلسة، وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد صالح، في بيان، أنه حال تعذر ذلك «يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في الموعد المحدد، وعلى لجنة 5+5 الرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كاف قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة».