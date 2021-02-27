نيجيريا: الإفراج عن 42 مخطوفاً

لاغوس (أ ف ب)

أفرج عن 42 شخصاً، بينهم 27 طفلاً، كانوا قد خطفوا من مدرسة قبل عشرة أيام في وسط غرب نيجيريا، غداة عملية خطف أخرى نفذتها جماعات إجرامية، وطالت 317 فتاة في شمال البلاد.

وأعلن أبوبكر ساني بيلو، حاكم ولاية النيجر في تغريدة على «تويتر»، أن «التلاميذ والأساتذة وأقاربهم في معهد العلوم، في كاغارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية».

وتنشط جماعات إجرامية في وسط غرب نيجيريا، حيث تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم.

وفي منتصف فبراير، هاجم مسلحون «معهد العلوم» في كاغارا، وقتلوا طالباً واقتادوا معهم 27 تلميذاً وثلاثة أساتذة و12 عضواً من أسر العاملين فيه.

ويشيع «اللصوص» كما تسميهم السلطات الذعر في صفوف السكان المحليين، وينفذون عمليات خطف جماعي مقابل الحصول على فدية، وينهبون القرى، ويسرقون المواشي منذ سنوات، خصوصاً في شمال غرب ووسط غرب نيجيريا.

لكن مؤخراً باتوا يكثفون عمليات خطف أطفال من مدارس.

واقتحم عشرات المسلحين مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة، وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة، في آخر عملية خطف جماعي تشهدها البلاد. وهاجمت عصابة إجرامية مسلحة، أمس الأول، ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا. وأُطلقت عملية إنقاذ تشارك فيها قوات الأمن وقرويون.

وصباح أمس، كانت الأجواء أكثر هدوءاً وفقاً لشهود عيان، وكان أهالي ينتظرون بهدوء بانتظار ورود أنباء عن بناتهم.

وأمام عملية الخطف الجماعي الجديدة، أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أنه «لن يرضخ لابتزاز» المجرمين.