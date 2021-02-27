إيطاليا تسجل 18916 إصابة جديدة بكورونا و280 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مقابل 253 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18916 بعد أن كان 20499 يوم الجمعة.

وسجلت إيطاليا 97507 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

وسجلت إيطاليا 2.91 مليون إصابة حتى الآن.