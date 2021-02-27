علماء روس: عقار "سبوتنيك" فعال في مقاومة تحورات كورونا

قال باحثون، اليوم السبت، إن تجربة روسية لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار "سبوتنيك في" للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا تحقق نتائج قوية.

وقال دنيس لوجونوف نائب مدير المركز الذي يطور لقاح سبوتنيك في "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركز جمالياً في روسيا أن إعادة التطعيم بلقاح سبوتنيك في تحقق نتائج جيدة جداً في الوقاية من التحوارت الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا".

ومن المتوقع نشر نتائج التجربة قريباً لكن ذلك يعد أول مؤشر على كيفية إجراء التجارب، ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.