السيسي يجدد تأكيده على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيده على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأعرب الرئيس المصري - خلال استقباله، اليوم، للشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري - عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي، بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية، وصون أمنها القومي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.



