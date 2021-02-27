العراق يسجل 3543 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 692 ألفا و241.

وذكرت إحصائية لوزارة الصحة والبيئة أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13383.

وأوضحت الإحصائية أنه تم رصد 2820 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 632998 .