فلسطين تشدد القيود بعد زيادة إصابات كورونا

أعلن الفلسطينيون، اليوم السبت، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا وذلك لمواجهة زيادة الإصابات فضلاً عن وصول سلالات جديدة متحورة للفيروس وزيادة استخدام أسرة المستشفيات إلى أرقام غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن الحكومة قررت "تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتباراً من يوم غد الأحد ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوماً بما يشمل رياض الأطفال".

وعدلت الحكومة الفلسطينية موعد الإغلاق الجزئي ليكون من الساعة السابعة مساء بدلاً من التاسعة حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس. وتفرض الحكومة أيضاً إغلاقا كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت اليوم السبت تسجيل 1623 إصابة جديدة وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 207024، تعافى منهم 188184 وتوفي 2236.