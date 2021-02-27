البرازيل: إعطاء أكثر من 8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أنه تم تطعيم إجمالي 8.04 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا في البرازيل.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يبلغ 282 ألفاً و318 جرعة يومياً. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 3.0 سنوات لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.

وكان التطعيم قد بدأ في البلاد منذ حوالي خمسة أسابيع.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 10.5 مليون وحالات الوفاة 252 ألفاً و835.

ومر عام منذ تسجيل أول حالة إصابة في البرازيل.