السعودية تسجل 338 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت السعودية 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة بثتها وكالة الأنباء السعودية " واس " إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 377061 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2562 منها 475 حالة حرجة وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6488 حالة.

وأضافت إن 320 حالة تعافت ليبلغ عدد حالات التعافي 368011 حالة.