أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وجود انتشار كبير للطفرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في منطقة جنوب الضفة، مشيراً إلى أن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 95 بالمائة.
وقالت: إن المصابين بالطفرات الجديدة لديهم أعراض شديدة وهي تصيب الفئات الصغيرة في العمر، محذرة من ارتفاع أعداد الوفيات خلال الفترة القادمة إذا لم يلتزم الأفراد بإجراءات السلامة العامة.