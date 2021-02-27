فلسطين تشهد انتشاراً كبيراً للطفرات الجديدة من «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وجود انتشار كبير للطفرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في منطقة جنوب الضفة، مشيراً إلى أن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 95 بالمائة.

وقالت: إن المصابين بالطفرات الجديدة لديهم أعراض شديدة وهي تصيب الفئات الصغيرة في العمر، محذرة من ارتفاع أعداد الوفيات خلال الفترة القادمة إذا لم يلتزم الأفراد بإجراءات السلامة العامة.