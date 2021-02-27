البحرين تؤيد بيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأميركي عن جريمة مقتل خاشقجي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله.

وقالت وكالة الانباء البحرينية ان مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين ، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي ، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.