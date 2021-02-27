بريطانيا: إعطاء 20 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء ما مجموعه 9ر19 مليون جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 في بريطانيا.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المملكة المتحدة بـ 349 ألفاً و 781جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل ، فإن من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين لـ75% من السكان 7 أشهر.

كانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 10 أسابيع في بريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا 18ر4 مليون ،فيما بلغ عدد الوفيات 122648.

ومر عام و 4 أسابيع منذ أن تم الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، وما إذا كان يتم إعطاء جرعة واحدة أو جرعتين.