1337 وفاة بكورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 65169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1337 وفاة خلال 24 ساعة وذلك بعد يوم من تسجيلها ثاني أكبر عدد للإصابات اليومية بالفيروس منذ ظهور الوباء قبل عام.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل عشرة ملايين و455630 حالة إصابة و252835 وفاة في المجمل، وذلك في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.