المحكمة الخاصة بلبنان تحاكم قاتل الحريري يونيو المقبل

لاهاي (وكالات)

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها ستبدأ في يونيو محاكمة العضو في ميليشيات «حزب الله» الإرهابية سليم عياش في قضية ثلاثة اعتداءات على سياسيين.

وسليم عياش البالغ من العمر 57 عاماً من بين 4 مشتبه بهم حاكمتهم المحكمة الخاصة غيابياً بسبب دورهم في الهجوم الانتحاري في بيروت 2005 الذي أسفر عن سقوط 22 قتيلاً بينهم رفيق الحريري.

وفي القضية الثانية وجهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى عياش اتهامات في ثلاثة اعتداءات أخرى على سياسيين في 2004 و2005.

وهي أول قضية غير تلك المتعلقة باغتيال رفيق الحريري أمام هذه المحكمة التي أنشئت عام 2007، إثر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة، إن محاكمة عياش ستبدأ في 16 يونيو لكنها أوضحت أن هذا الموعد «أولي».

ويواجه عياش 5 تهم في ثلاثة اعتداءات منفصلة، هي «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، و«تشكيل عصابة أشرار» و«ارتكاب أعمال إرهابية» و«القتل العمد».