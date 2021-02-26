مجلس الأمن يفرض عقوبات على مسؤول حوثي بارز

نيويورك (وكالات)

تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات من ميليشيات الحوثي الإرهابية وأضاف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.

وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضواً في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.

ويجدد القرار حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين، كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.

ويشدد القرار على «ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد»، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعياً إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة.

ويضيف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مورداً أنه «لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً.

وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط «صافر» التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن، وقالت الخارجية اليمنية في بيان «إن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم وإسناد إيراني والتي أنتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة». وأكد البيان استمرار الحكومة في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216.