إتلاف 8500 لغم حوثي من مخلفات الحرب في شبوة

عدن (الاتحاد)

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي «مسام» كمية جديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ومخلفات الحرب في محافظة شبوة.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي: إن الفرق الهندسية أتلفت 8500 من الألغام المضادة للآليات، وأخرى فردية ومخلفات حرب غير متفجرة من قذائف مدفعية متنوعة وطلقات رشاشات مدفعية قابلة للانفجار.

وأشار إلى أن الكمية التي تم التخلص منها خلال عمليتي إتلاف نفذتها الفرق الهندسية الساعات الماضية تم تجمعها مناطق مختلفة في مديريتي «عتق» مركز محافظة شبوة ومديرية «عين» غرب المحافظة.