ميليشيات الحوثي تحول الجوف إلى سوق سوداء للمشتقات النفطية

الجوف (الاتحاد)

حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة الجوف إلى سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في الوقت الذي يعاني الأهالي من أزمة خانقة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «مشرفين يتبعون لميليشيات الحوثي يتلاعبون بأزمة المشتقات النفطية، ويديرون السوق السوداء، لصالحهم حيث تعود عليهم بالربح الكبير، ويتجاهلون أي إجراءات من شأنها إيقاف تلك السوق التي أصبحت ذات مخاطر عالية». وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تتعمد منع دخول المقطورات النفطية القادمة من مأرب إلى مناطق سيطرتها بحجج واهية وبيع المشتقات النفطية التي تحصل عليها الميليشيات كمساعدات خارجية بسعر مرتفع مستغلة احتياج المواطنين للمشتقات النفطية.

ويعاني أبناء الجوف من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في أوساط السكان.