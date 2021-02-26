سباق حوثي للسيطرة على الجمعيات الخيرية في إب

صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر في محافظة إب، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية كثفت مساعيها لاستكمال السيطرة على الجمعيات الخيرية التي تعمل في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن المخطط الحوثي يهدف إلى الاستحواذ على الجمعيات الخيرية النشيطة في إب، من خلال تحويل ملكيتها إليها مباشرة، ومصادرة أملاكها وأرصدتها وتغيير أسمائها وإداراتها.

وذكرت المصادر أن هذا النشاط الحوثي يهدف إلى نهب جمعيات إضافية والسطو عليها، لإلحاقها بجمعيات أخرى كانت قد تعرضت لنفس المصير خلال الفترات الماضية.

وكانت ميليشيات الحوثي قد لجأت إلى استصدار أوامر غير قانونية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل للسطو على الجمعيات الخيرية لكن مدير المكتب نصر البعداني رفض الاشتراك في المخطط ما حدا بالميليشيات إلى إقالته واستبداله بآخر موالٍ لها.

وتأتي الحملة في سياق سياستها بالاستيلاء على ممتلكات وإدارات مختلف منظمات المجتمع المدني.