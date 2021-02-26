واشنطن: الضربات الأميركية في سوريا تبعث رسالة لا لبس فيها

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة بعثت "رسالة لا لبس فيها" بشنها غارات جوية على فصائل في شرق سوريا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنّ الرئيس جو بايدن "يبعث رسالة لا لبس فيها بأنه سيتحرك لحماية الأميركيين، وعندما يتم توجيه التهديدات يكون له الحق في اتخاذ إجراء في الوقت والطريقة اللذين يختارهما".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن 22 مسلحاً قتلوا جراء القصف الأميركي الذي استهدف ليل الخميس الجمعة بنى تحتية تابعة لفصائل مسلحة في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية تقول إدارة الرئيس جو بايدن إنها تأتي رداً على هجمات طالت مؤخراً مصالح غربية في العراق.

ووصف جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، في بيان، الضربات بأنها "دفاعية"، موضحاً أنها دمرت "بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها ميليشيات".