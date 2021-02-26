مجموعة العشرين تواصل حزم التحفيز حتى التغلب على تداعيات كورونا

تعهدت دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، بعدم الوقف المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي التي قدموها للاقتصاد العالمي حتى التغلب على تداعيات جائحة كوفيد- 19.

وتصدرت جدول الأعمال الاستجابة العالمية للتداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببها الفيروس.

وقال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو، لمؤتمر صحفي عقب اجتماع عن بعد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية "اتفقنا على تجنب أي سحب مبكر للدعم المالي والنقدي."

وأضاف فرانكو، الذي ترأس بلاده مجموعة العشرين هذا العام، أن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين أيدوا فكرة تعزيز رأس مال صندوق النقد الدولي بما يساعده على تقديم مزيد من القروض للدول الأفقر لكنهم لم يناقشوا بعد مبالغ محددة.

وأضاف الوزير الإيطالي "لم نجر مناقشات عن مبالغ بعينها فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة،" مشيرا إلى أن الأمر سيخضع لنقاش أعمق بناء على مقترح يعده صندوق النقد لطرحه في أبريل المقبل.

وأوضح أن القادة الماليين اتفقوا أيضاً على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي الذي مازال هشاً وغير متكافئ واستكشاف سبل إضافية لمساعدة اقتصادات الدول الفقيرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.



