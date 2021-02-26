روسيا والنمسا تريدان إنتاج لقاح «سبوتنيك» بشكل مشترك

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سبيستيان كورتز، اليوم الجمعة، على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد وإنتاجه بشكل مشترك.

وأفاد بيان، صدر عن الرئاسة الروسية "تمّت مناقشة مسائل مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل مفصّل بما في ذلك احتمال إمداد النمسا بلقاح سبوتنيك-في الروسي، إلى جانب التأسيس لإنتاجه بشكل مشترك".

صدر البيان الروسي في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي والمستشار النمساوي، فيما تواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي تباطؤ حملات التطعيم ضد الفيروس بعدما عانى مشكلات في الإمداد باللقاحات.

وقالت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وإسبانيا، إنها ستكون مهتمة باللقاح الروسي إذا حصل على موافقة الهيئات الناظمة الأوروبية فيما طلبت المجر جرعات من اللقاح من تلقاء نفسها.

وأجازت روسيا لقاح "سبوتنيك-في" في أغسطس الماضي.

ونشرت مجلة "ذي لانست" العلمية، خلال فبراير الجاري، نتائج تظهر أن اللقاح آمن وفعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، إن أكثر من 35 بلداً أجازت استخدام اللقاح.