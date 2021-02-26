خبراء يعطون اليوم رأيهم حول لقاح «جونسون آند جونسون» ضد كورونا

تدرس لجنة من الخبراء المستقلين، اليوم الجمعة، لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل أن تعطي رأيها بشأن استخدامه من عدمه في السوق الأميركية.

ورغم أن رأي اللجنة يعد استشاريا. إلا أنه يؤخذ بالاعتبار تمهيداً لاتّخاذ قرار بالموافقة المشروطة عليه ليصبح ثالث لقاح في الولايات المتحدة. ويمكن أن تصدر الموافقة على استخدام اللقاح بشكل سريع جداً، إذا رأت اللجنة أنه آمن وفعال وأوصت بمنحه الترخيص.

وستبث مناقشات هذه اللجنة مباشرة على الإنترنت طوال اليوم كما كان الحال قبل منح التراخيص الطارئة للقاحي "فايزر-باونتك" و"موديرنا" في الولايات المتحدة.

وتمكن أعضاء اللجنة، البالغ عددهم حوالى 20 شخصاً معظمهم من العلماء المستقلين إلى جانب ممثل عن الصناعة وآخر عن المستهلكين، من تحليل بيانات التجارب السريرية التي أجريت على حوالى 40 ألف شخص، بالتفصيل. يمكنهم أيضاً طرح أسئلتهم وإصدار انتقادات محتملة لإجراء المناقشات.

والشفافية المعتمدة عبر هذا الإجراء غير معتادة كثيرا، وتهدف إلى طمأنة الناس عبر إظهار جدية العملية.

والخبراء مكلفون بالإجابة على السؤال التالي: هل تفوق فوائد اللقاح مخاطر استخدامه؟.

وسيصوتون في نهاية النهار، على ما يسمى في الولايات المتحدة ترخيص استخدام طارئ.

ويفترض أن تعطي إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها النهائية. وستعلن قرارها "في أسرع وقت ممكن" كما وعدت. في حالتي لقحي "فايزر" و"موديرنا"، منحت الهيئة الأميركية المختصة الترخيص في اليوم التالي مباشرة من صدور الرأي الإيجابي للجنة.

اللقاح الذي تصنعه شركة "جونسون آند جونسون" والذي بدأ استخدامه في جنوب أفريقيا، منتظر بشكل خاص في العالم لأنه خلافا للقاحات الأخرى لا يتطلب إلا جرعة واحدة.

ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجستي حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

وليس هناك في الواقع شكوك كبرى حول نيله الموافقة، حتى أن إدارة الغذاء والدواء نفسها أصدرت مجموعة من الوثائق في وقت سابق هذا الأسبوع أكدت فيها فعالية اللقاح.

وكتبت الأربعاء "التحاليل تؤكد السلامة بدون قلق محدد يتعلق بالسلامة تم رصده يمكن أن يمنع إصدار ترخيص لاستخدامه بشكل طارئ".

بلغت فعالية اللقاح 85,9% ضد الأشكال الأخطر من كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم.

في كل مناطق التجارب السريرية، بلغت فعاليته 66,1% ضد الأشكال المعتدلة للمرض وبشكل عام هي "مماثلة" لدى كل فئات الشعب (سن وعرقية).

والآثار الجانبية الأكثر ظهوراً كانت الألم في مكان الحقن والصداع والتعب وآلام العضلات.