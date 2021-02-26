دراسة: جرعة واحدة من لقاح «فايزر» تقلل خطر العدوى بـ«كورونا»

كشفت نتائج دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.

وحلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.