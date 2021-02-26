مقتل 9 جنود ماليين في هجوم في وسط البلاد

قتل تسعة جنود ماليين في هجوم على مركز للدرك قرب بلدة باندياغارا في وسط مالي، حيث تنشط جماعات إرهابية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري الجمعة.

وكانت مصادر أمنية ومحلية قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة من ثمانية قتلى.

وأصيب تسعة جنود ماليين بجروح خمسة منهم في حال خطرة، بحسب المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

وقال أداما ديونكو وهو مسؤول مدني في البلاد إن "تبادل إطلاق النار استمر لأن المهاجمين كانوا بأعداد كبيرة".

وتعاني مالي من أعمال عنف منذ 2012 وامتدت المعارك إلى وسط مالي وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف آخرين.



