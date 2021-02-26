«بوينج 777» تعاني مجدداً.. هبوط اضطراري في موسكو

قامت طائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الروسية «روسيا» بهبوط اضطراري، اليوم الجمعة، في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة الطيران في بيان «خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونج كونج ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك».

وأضافت أن «الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري» في موسكو. وأكدت المواقع المتخصصة أن الطائرة هي من طراز بوينغ 777.