خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأ جو بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي خلال الاتصال على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر العاهل السعودي في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأميركي على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن. فيما أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.



