سفيرة أميركا الجديدة تسرع بمباشرة مهامها في الأمم المتحدة

سارعت السفيرة الأميركية الجديدة بالأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بمباشرة مهامها لدى وصولها إلى نيويورك قبل أيام من رئاسة بلادها لمجلس الأمن الدولي.

وخلال جلسة اعتماد ترشيحها بمجلس الشيوخ هذا الشهر، شددت توماس-جرينفيلد على أهمية عودة الولايات المتحدة للتواصل مع الكيان الدولي الذي يضم 193 عضوا من أجل التصدي لمساعي الصين «لفرض أجندة شمولية».

وتسعى الصين لزيادة نفوذها على الساحة العالمية في تحد للزعامة الأميركية التقليدية. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تراجع بالدور الأميركي في المنظمات الدولية في إطار سياسة «أميركا أولا» التي انتهجها.

وقالت توماس-جرينفيلد يوم الخميس «نحن ندرك تماما العمل الصعب المطلوب إنجازه.. من النهوض بحقوق الإنسان إلى إصلاح الأمم المتحدة نفسها إلى معالجة الصراعات حول العالم، القديم منها والحديث».

وأضافت قائلة للصحفيين بعدما قدمت أوراق اعتمادها لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «نتطلع للتواصل مع حلفائنا وشركائنا لإنجاز هذا».

وتوماس-جرينفيلد (35 عاما) محنكة في الشؤون الخارجية الأميركية وعملت في أربع قارات أبرزها أفريقيا.

وهي تنضم لنظراء أمضوا عقودا في السلك الدبلوماسي من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي تشكل مع الولايات المتحدة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وتتولى الولايات المتحدة في مارس الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس الذي يضم 15 عضوا.

وقالت توماس-جرينفيلد «أنا لا أقطع الأرض ركضا، بل أقطعها عدوا في الحقيقة».



