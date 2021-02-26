إسرائيل تعلق برنامج إرسال لقاحات «كورونا» للخارج

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل جمدت برنامجها لإرسال لقاحات كوفيد-19 إلى الخارج، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن المبادرة تخضع لتدقيق قانوني.

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب تبرعه بلقاحات كوفيد-19 لحلفاء أجانب.

وقالت قناة كان الإسرائيلية العامة، التي ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن إسرائيل سترسل شحنات صغيرة إلى 19 دولة، إن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يسعى للحصول على توضيح بشأن البرنامج.

وقال مسؤول بمكتب نتنياهو إنه بعد إثارة تساؤلات قانونية بهذا الشأن طلب مستشار الأمن القومي لنتنياهو من ماندلبليت إبداء الرأي.

وقال جانتس، الذي يشارك في حكومة نتنياهو بينما يستعد لمواجهته في انتخابات الشهر المقبل، على تويتر «أرحب بقرار تجميد نقل اللقاحات إلى دول أخرى».

ودافع نتنياهو هذا الأسبوع عما وصفه «بدبلوماسية اللقاح» قائلا إن إسرائيل لديها لقاحات مودرنا متبقية «لم تُستخدم».

وقال للصحفيين يوم الأربعاء «أعتقد أنها تشتري النوايا الطيبة». وتابع «أعتقد أنه قرار ذكي... في مقابل مردود كبير تلقيناه بالفعل وعقود كثيرة في مجالات عدة لن أخوض فيها الآن».

وتنفذ إسرائيل واحدة من أسرع حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في العالم، حيث تلقى ما يقرب من نصف السكان الجرعة الأولى.

لكن القائد العسكري السابق جانتس قال إن قرار التبرع بلقاحات يجب اتخاذه في «المنتديات الملائمة» وإنه ليس من حق نتنياهو الانفراد به.



