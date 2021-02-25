فرنسا تلمّح إلى احتمال تشديد قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، إن بلاده قد تفرض قيوداً أكثر صرامة على 20 منطقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كاستيكس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن العاصمة باريس من بين 20 منطقة فرنسية يحتمل أن تواجه تلك القيود اعتباراً من الأسبوع المقبل نظراً لارتفاع عدد الإصابات.

وطالب رئيس الوزراء الفرنسي الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب في العاصمة والمقاطعات بما في ذلك أجزاء من شمال فرنسا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تجنب حدوث إغلاق جديد.

وتابع كاستيكس "الإغلاق أداة يتعين علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل أي شيء آخر".

وذكر "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتأجيله وإتاحة الوقت الكافي للقاحات لتحدث تأثيرا".

وتطبق فرنسا، بالفعل، حظر تجول على مستوى البلاد يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، لكن المسؤولين حذروا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد وسط بطء طرح اللقاحات.