وزير خارجية السعودية يبحث العلاقات الثنائية مع بلينكن

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس.

وأضافت الوكالة "بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية".