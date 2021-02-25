الصين تعلن انتصاراً كاملاً على «الفقر المدقع»

بكين (وكالات)

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس، أن بلاده حققت «انتصاراً كاملاً» في معركتها ضد الفقر المدقع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي القول: «تمكنا من القضاء على الفقر المدقع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان».

وجاء إعلان شي في كلمة ألقاها، أمام تجمع كبير أقيم في بكين، للاحتفال بإنجازات البلاد في القضاء على الفقر المدقع، وتكريم نماذجها المثالية في مكافحة الفقر.

وعلى مدى السنوات الثمان الماضية، تم انتشال 98.99 مليون شخص من سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من براثن الفقر. وأزيلت جميع المقاطعات الفقيرة، البالغ عددها 832 مقاطعة و128 ألف قرية، من قائمة الفقر، وفقاً لـ«شينخوا».

ومنذ إطلاق الإصلاح والانفتاح في الصين أواخر سبعينيات القرن العشرين، تخلص 770 مليوناً من سكان الريف من الفقر.