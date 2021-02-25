اليمن: «اتفاق الرياض» نموذج يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية

عدن (وكالات)

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن اتفاق الرياض نموذج يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، وأضاف أن «الاتفاق أوجد زخماً دولياً لأزمة اليمن».

وعبر بن مبارك خلال حديث مع قناتي «العربية» و«الحدث» عن رفض بلاده لوجود ميليشيات كـ«حزب الله» مسيطرة على اليمن. وقال: «لمسنا تصعيداً عسكرياً حوثياً مع بدء المؤشرات الإيجابية الأميركية».

وأضاف: «نسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين رافعة سياسية، ولا يمكن قبول صيغة حل للأزمة تمهد لحرب جديدة».

وتابع وزير الخارجية اليمني قائلاً: «يجب تجنب الأخطاء التي ارتكبت في ستوكهولم».

وكان بن مبارك قال أمس الأول، إن هجوم جماعة الحوثيين على محافظة مأرب انكسر أمام قوات الجيش اليمني.