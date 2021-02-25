سوريا: 4 قتلى و12 مصاباً بانفجار سيارة مفخخة في «رأس العين»

دمشق (وكالات)

قتل 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 12 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرق سورية أمس.

وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين الخاصة لسيطرة المعارضة السورية: إن جراح بعض المصابين خطيرة.

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس المحلي عبدالله الجشعم أن «سيارة سياحية ذات دفع رباعي انفجرت في شارع الفروج وسط المدينة وأن عناصر الشرطة بدأت تحقيقات في الحادث».

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلاً عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة انفجرت على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وشهدت مدينة رأس العين التي تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا، العديد من الانفجارات بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.