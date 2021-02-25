تحذيرات من نقص إمدادات الأكسجين عبر العالم بسبب كورونا

حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها، اليوم الخميس، من نقص في إمدادات الأكسجين في مستشفيات العديد من الدول الفقيرة بسبب جائحة كوفيد-19.

ونبهت المنظمة الدولية إلى الحاجة لمبلغ 1,6 مليار دولار أميركي لمواجهة حالة الطوارئ العالمية الناجمة عن نقص إمدادات الأكسجين.

وتشكلت طوابير في العديد من الدول لأشخاص ينتظرون تعبئة قنينات الأكسجين لنقلها إلى أقاربهم المرضى في المستشفيات.

أشخاص ينتظرون تعبئة قنينات الأكسجين

وفرض الوباء ضغوطاً هائلة على الأنظمة الصحية في كل أنحاء العالم خصوصاً في البلدان الفقيرة حيث واجهت الكثير من المستشفيات نقصاً في إمدادات الأكسجين.

وقد أدى ذلك إلى وفيات كان من الممكن تفاديها، كما أجبر عائلات المرضى في المستشفيات على دفع مبالغ إضافية لضمان وصول الأكسجين لأحبائهم.

وقال برنامج "أكت-أكسيليريتور"، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه بصدد إطلاق فريق عمل "أكسجين إميرجنسي تاسكفورس" لمعالجة الأزمة المتزايدة.

أقارب مرضى ينتظرون تعبئة قنينات الأكسجين لنقلها إلى المستشفى

وتشارك مجموعة كبيرة من المنظمات في هذا الفريق من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصندوق العالمي والبنك الدولي ومنظمة "سايف ذي تشلدرن".

وكان الإمداد العالمي بالأكسجين محصوراً قبل الوباء بمعالجة أمراض مثل الالتهاب الرئوي الذي يقتل نحو 2,5 مليون شخص سنوياً.

لكن مرض كوفيد- 19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا، أدى إلى تفاقم المشكلة.

شاب ينقل قنينة أكسجين للوقوف في طابور لتعبئتها

ويحتاج ما يقدر بنصف مليون مريض بفيروس كورونا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدها إلى 1,1 مليون قارورة من الأكسجين كل يوم، وفق بيان نشر اليوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أبلغ 25 بلداً معظمها في أفريقيا، عن ارتفاع الطلب على قوارير الأكسجين.

وحدد فريق العمل أن ثمة حاجة إلى 90 مليون دولار أميركي على الفور لمواجهة التحديات الرئيسية في الحصول على الأكسجين وتوفيره في 20 بلداً بما فيها ملاوي ونيجيريا وأفغانستان.

لكن الحاجات الإجمالية تقدر بحوالي 1,6 مليار دولار لهذا العام وحده من أجل تحقيق الاستقرار في إمدادات الأكسجين العالمية وضمان الوصول إليها.