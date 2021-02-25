ملك الأردن: عدم المساواة وجائحة كورونا يغذيان الإرهاب

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، من أن الأزمات التي سببتها جائحة كوفيد-19 وغياب المساواة ستغذي الإرهاب والتطرف.

وقال الملك، في كلمة ألقاها في مؤتمر «الشرق الأوسط والإدارة الأميركية الجديدة»، الذي يعقده معهد «بروكنجز» في واشنطن افتراضياً، إن «غياب المساواة والأزمات المتزايدة (...) بسبب الجائحة ستغذي عمليات التجنيد لعصابات، مثل داعش وبوكو حرام (في نيجيريا) والشباب (في الصومال) والقاعدة».

يهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدى أربعة أيام منذ الاثنين الماضي، إلى مناقشة أولويات واشنطن ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الملك أن «تكريس اهتمامنا ومواردنا لمكافحة الوباء، جاء على حساب تركيزنا على محاربة الإرهاب والتطرف».

وأضاف «قد نكون كسبنا المعركة، لكن الحرب لم تنته بعد».

وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والإنسانية لجائحة كورونا، تواصل المنطقة التصدي لتداعيات الصراع والنزوح في دول مثل سوريا».

وأكد أهمية دور الولايات المتحدة «القيادي» في التصدي لتلك التهديدات.

من جهة أخرى، أكد الملك عبد الله الثاني أن «الاحتلال والسلام، بكل بساطة، نقيضان لا يجتمعان».

وأضاف أن «للشعب الفلسطيني الحق بقيام دولته المستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».

وعبر عن استعداد بلاده لدعم أي جهد لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أن «لا بديل عن حل الدولتين، والخطوات الأحادية المستمرة ستقتل فرص السلام».

وأضاف الملك أن «الاحتلال، الظلم، اليأس، التمييز العنصري. هذه وصفة علمنا التاريخ ألا رابح فيها، فهي تنتج الخاسرين والمعاناة فقط».