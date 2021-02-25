مدعون عامون في نيويورك يحصلون على إقرارات ترامب الضريبية

أعلن متحدث، اليوم الخميس، أن المدعين العامين في نيويورك، تلقوا إقرارات مداخيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال داني فروست المتحدث باسم مدعي منطقة مانهاتن سايرس فانس "لقد حصل مكتبنا على البيانات الاثنين".

كانت المحكمة الأميركية العليا رفضت الاثنين محاولة أخيرة من محامي ترامب لتجنب الكشف عن هذه إقرارات الرئيس السابق الضريبية.

ويحقق المدعون في ملفات الرئيس السابق الضريبية.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردّت المحكمة العليا طعناً تقدّم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة اتحادية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطالب بها منذ أشهر.

كانت المحكمة العليا قد أمرت ترامب في يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.

ورد فانس في بيان قائلاً "العمل مستمر".

وجلسات التحقيق، الذي يقوده فانس، مغلقة وهي تجري أمام هيئة محلفين. ولم يدل فانس بأي تصريح علني حول التقدّم الذي تم إحرازه.

ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا كان سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا ما حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس أميركي سابق أمام القضاء.

يشمل التحقيق مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.