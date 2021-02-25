«الصحة العالمية» تدعو لمنح «كورونا طويل الأمد» أهمية قصوى

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، السلطات الصحية في كل أنحاء العالم إلى منح «أهمية قصوى» لمرض «كوفيد طويل الأمد» الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من المرضى الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي: «إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية، ويجب أن تكون كذلك لكل السلطات الصحية».

وفيما بدأت بعض الدراسات إلقاء الضوء على المرض، ما زال من غير الواضح سبب استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض الذين أصيبوا به لأشهر، بما فيها التعب وتشوش الدماغ واضطرابات قلبية وعصبية.

وأضاف كلوغه: «العبء كبير وفعلي. حوالي واحد من كل عشرة مصابين بكوفيد-19 يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام بعد 12 أسبوعاً، والكثير منهم لفترة أطول بكثير».

وأشار إلى أن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء، مضيفاً أن بعض المرضى «قوبلوا بعدم التصديق أو قلة الفهم».

وتابع أن هؤلاء المرضى «في حاجة إلى الاستماع إليهم إذا أردنا فهم التبعات الطويلة الأمد وتعافيهم من كوفيد-19».

ودعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول والمؤسسات الأوروبية إلى «العمل معاً كجزء من أجندة بحثية متكاملة» وتوحيد أدوات جمع البيانات وبروتوكولات الدراسة.

ولفت أيضاً إلى أنه سيجمع 53 بلداً عضواً في الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية «من أجل وضع استراتيجية إقليمية».

كانت منظمة الصحة العالمية عقدت، في أوائل فبراير الجاري، أول ندوة افتراضية مكرسة لما يسمى «كوفيد طويل الأمد» من أجل تعريفه بشكل صحيح وتسميته رسمياً.