تأكيد بحريني إسرائيلي على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي حوار بشأن نووي إيران

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) فقد تم خلال الاتصال التأكيد على «أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع، لما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي، بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



