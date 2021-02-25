شركات طيران تبدأ تجارب جواز سفر «كورونا»

يمكن أن يمثل تطبيق جديد، من المقرر إطلاقه في غضون أسابيع، الخطوة الأولى في استئناف السفر الدولي الخالي من الحجر الصحي.

وسيسمح تطبيق السفر التابع لـ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، للحكومات وشركات الطيران بجمع المعلومات رقمياً والوصول إليها ومشاركتها حول حالة اختبار كوفيد-19 الفردي والتطعيم.

وقال الاتحاد، الذي يضم 290 شركة طيران في عضويته، إن الأداة ستجلب «كفاءة» أكبر لفحوصات الوثائق الصحية، مع تسريع تعافي قطاع السفر المتضرر بشدة.

وأوضح نائب الرئيس الأول لـ «إياتا» لشحن الركاب في المطار والأمن، نيك كارين، لشبكة «CNBC»: «الأمر يتعلق حقاً برقمنة عملية حالية»، بحسب «العربية.نت».

وقال: «هذا هو الطريق إلى الأمام، لأننا إذا أجرينا معالجة يدوية، فسوف نتوقف تماماً في اللحظة التي نبدأ فيها في رؤية إعادة التشغيل».

ستكون الخطوط الجوية السنغافورية أول شركة طيران تقوم بتجربة الأداة على طريق لندن هيثرو من البداية إلى النهاية. ومن المقرر أن تجري 30 شركة طيران أخرى تجارب حتى مارس وأبريل.

اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ليس وحده في تطوير ما يسمى بجوازات السفر الصحية الرقمية «جوازات سفر كورونا»، التي تهدف إلى استئناف السفر عبر الحدود، حيث تتعاون جميع الوكالات الدولية والحكومات وشركات التكنولوجيا أيضاً.



