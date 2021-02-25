الهند تسجل 16738 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت الهند 16738 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الخميس، في أعلى زيادة يومية منذ 29 يناير الماضي.

وجاء أكثر من نصف الإصابات من ولاية مهاراشترا الغربية، أغنى ولايات الهند وحيث تقع عاصمتها المالية مومباي، إذ سجلت 8807 إصابات يوم الأربعاء.

ورصدت الهند 11.05 مليون إصابة إجمالا مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين. وتعاود أعداد الحالات اليومية الزيادة بعد انحسارها في الأشهر القليلة الماضية.