فوز فرنسيين بتحدي ماكرون عن «كورونا»

حقق الفرنسيان ماكفلاي وكارليتو، وهما من صناع المحتوى على موقع يوتيوب نجاحاً كبيراً في فرنسا من خلال مقطع فيديو موسيقي حول إجراءات التصدي لفيروس كورونا، حيث تمكنا من الوصول إلى هدف تحداهم فيه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد متحدث باسم الإليزيه أن ماكرون دعا الثنائي للوصول إلى 10 ملايين مشاهدة بمثل هذا المقطع في رسالة بالفيديو.

ووصل الثنائي إلى الهدف مساء الثلاثاء، حسبما أعلنا على إنستجرام. وكانت جائزتهما هي تصوير في قصر الإليزيه.

وأرسل الرئيس ماكرون تهنئته لهما ووعد بتحقيق وعده لهما.

وفي الفيديو الموسيقي تحدث الشخصان عن خرق قواعد كورونا. ويظهر الرئيس ماكرون أيضاً في الفيديو بينما يطالب بالاحتفاظ بمسافة بين الأشخاص والالتزام بغسل الأيدي وارتداء الأقنعة والتهوية وتجنب التجمعات.



