دعوات الشفاء لمحمد بن سلمان تتصدر «تويتر»

تصدرت الدعوات بالصحة والشفاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معربين عن سعادتهم بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وعبوره الأزمة بسلامة الله.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، أمس الأربعاء، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أجرى «عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية».

وأضاف الديوان الملكي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد «غادر المستشفى بعد أن منّ الله - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية».

وأثار وسم «#ولي_العهد #سلامتك_يا_أبو سلمان» تفاعلاً منقطع النظير وسيلاً من التغريدات وإعادة التغريدات التي تدعو لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي بالشفاء والتعافي من الأزمة الصحية، سائلين المولى عز وجل أن يديم الصحة والعافية على سموه.

وعبرت التغريدات عن مشاعر الحب والولاء التي يكنها كافة أبناء المملكة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، متمنين له موفور الصحة والعافية، وأن يبقى ذخراً للوطن، في تغريدات جسّدت مشاعر عفوية صادقة تعكس التلاحم الحميم، بين القيادة والشعب.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، «اسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

ومن التغريدات «ألف سلامة عليك يا قلب الوطن وسند الوطن وما تشوف شر وطهور إن شاء الله وأجر وعافية» و«خطاك السوء وألف حمد لله على سلامتك» و«الله يحفظه يا رب» و«سلامتك يا نبض الوطن، سلامتك يا وجه السعد» و«الحمد لله على السلامة يا سمو ولي عهدنا المحبوب» و«أحمد الله على سلامة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة، حيث تكللت العملية التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنجاح وخرج سمو ولي العهد من المستشفى» و«خطاك السوء يبو سلمان» و«الحمد لله على السلامة ما تشوف شر يا رب» و«سلامتك يا ولي العهد» و«سلامته أسد المملكة الله يحميه ويطول في عمره يا رب» و«الحمد لله على سلامتك يا أبو سلمان» و«حفظكم الله ذخراً للوطن».



