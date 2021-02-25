مسؤولة طبية تزف بشرى سارة بشأن الكمامة!

زفت مسؤولة طبية في انجلترا بشرى سارة بشأن ارتداء الكمامات للوقاية من «كورونا».

منذ انتشار الفيروس المستجد العام الماضي، أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً حيث يجب على الجميع ارتداؤها عند مغادرة المنزل.

وقالت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جيني هاريس إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير، لكن استخدامها سيكون ضرورياً مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه «من المحتمل جداً خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت».

وأوضحت «أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أماناً لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجدداً في فترات الشتاء».

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي مع مرور نحو شهرين على بدء عملية التطعيمات ضد كورونا في عدد من البلدان، بينها بريطانيا، وفي الوقت الذي تسعى شركات اللقاحات لإنتاج أكبر كميات من الجرعات لمكافحة الوباء.



