ألمانيا وبلجيكا تصادران أكبر شحنة «كوكايين» في أوروبا

برلين (وكالات)

في أكبر عملية من نوعها في أوروبا، ضبط حوالي 23 طناً من «الكوكايين» داخل حاويات في ميناءي هامبورغ الألماني وأنتويرب البلجيكي، على ما أعلنت الجمارك الألمانية أمس.

وأشارت السلطات الجمركية إلى ضبط حوالي 16 طناً من «الكوكايين» في 12 فبراير داخل حاويات آتية من باراغواي، لافتة إلى أن هذه العملية سمحت أيضاً بضبط 7.3 طن من المادة عينها مخزنة في ميناء أنتويرب البلجيكي.

وكان من المقرر نقل هذه المخدرات إلى الوجهة عينها في هولندا، على ما أعلنت الشرطة الهولندية التي كشفت معلومات عن هذه الشحنات غير القانونية للسلطات الجمركية الألمانية ساعدت على ضبطها.

وقدّرت الشرطة الهولندية قيمة المضبوطات بـ600 مليون يورو، غير أن سعرها عند إعادة البيع قد يراوح بين 1.5 مليار يورو و3.5 مليار في حال تقطيع المخدرات.