الإمارات تترأس اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد عن بعد أمس، لدراسة ملفات المرشحين لجائزة التميز البرلماني العربي، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي أهمية تكريم المتميزين من البرلمانيين العرب والتعريف بجهودهم وأعمالهم البرلمانية المتميزة، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة ليس فقط تكريم المتميزين البرلمانيين في وطننا العربي، بل الهدف تطوير العمل البرلماني والارتقاء به من خلال بث روح المنافسة الإيجابية بين البرلمانيين وبعضهم، وكذلك بين موظفي الأمانات العامة في البرلمانات العربية.

وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ناصر محمد اليماحي رئيس لجنة التميز البرلماني بالإنابة: إن برلماناتنا العربية تحتاج إلى مثل هذه المحفزات، حتى تحقق أهدافها في اللحاق بركب التقدم المعرفي في مجال الدراسات والبحوث البرلمانية والتشريعية، خاصةً في ظل ما شهده هذا الحقل من تطور كبير خلال العشرين عاماً الأخيرة.

حضر الاجتماع ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الاتحاد البرلماني العربي، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد وأعضاء لجنة الجائزة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.