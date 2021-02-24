البرلمان العربي يطلق «مرصد حقوق الإنسان»

أحمد شعبان (القاهرة)

أطلق البرلمان العربي، أمس، «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع له، باعتباره آلية عربية لرصد ومتابعة وتقويم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

جاء ذلك في أثناء مؤتمر صحفي عقده رئيس البرلمان عادل العسومي للإعلان عن مهام المرصد وخططه المستقبلية للمرحلة المقبلة.

وقال العسومي، إن المرصد سيطلق كذلك «المؤشر العربي لحقوق الإنسان» كآلية تتيح للدول العربية تقويم تقدمها المحرز في أعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية في هذا الشأن.

وأوضح أن المرصد سيقوم كذلك بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

وأكد العسومي أن إحدى المهام الرئيسة للبرلمان العربي تتمثل في صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، وأنه كذلك ضد النهج «المشبوه الذي يعتمد على تسييس هذا الملف وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز»، موضحاً أن فكرة إنشاء المرصد جاءت من هذا المنطلق.