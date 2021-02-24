وصول سفينة عسكرية أميركية إلى السودان

الخرطوم (الاتحاد)

وصلت، أمس، سفينة نقل سريع عسكرية، تابعة للبحرية الأميركية، إلى ميناء «بورتسودان» شرقي السودان. وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم، إن زيارة السفينة البحرية «كارسون سيتي»، للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود.

وأضاف البيان أن الزيارة لميناء «بورتسودان» تسلط الضوء على استعداد القوات الأميركية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات السودانية.

وقال قائد قيادة النقل البحري العسكري الأميركي في أوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63، النقيب فرانك أوكاتا، «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».